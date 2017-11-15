В Тернополе "заминировали" вокзалы

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Полиция получила сообщения о бомбах на авто- железнодорожном вокзалах в городе Тернополь, на автовокзале взрывчатку не нашли, проверка железнодорожного вокзала продолжается, сообщает в среду пресс-служба областного управления полиции на своем сайте.

"С разницей в пять минут поступило сообщение диспетчерам авто- и железнодорожного вокзалов. Неизвестный мужчина сказал, что оба учреждения заминированы", — говорится в сообщении.

По данным полиции, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, криминалисты, служба чрезвычайных ситуаций, кинологи, бригады экстренной медпомощи. На автовокзале специалисты осмотрели помещения, и ничего не нашли. Людей эвакуировали.

В настоящее время эксперты проверяют железнодорожный вокзал.

Ранее сообщалось, что неизвестный сообщил о минировании четырех станций метро в Харькове.