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    Происшествия

    В Тернополе "заминировали" вокзалы

    (обновлено: )6320
    В полицию поступило сообщение, что автовокзал города, а также железнодорожный заминированы. Сейчас на местах инцидента находятся следственно-оперативная группа, криминалисты, служба чрезвычайных ситуаций, кинологи.
    Полиция Украины. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Полиция получила сообщения о бомбах на авто- железнодорожном вокзалах в городе Тернополь, на автовокзале взрывчатку не нашли, проверка железнодорожного вокзала продолжается, сообщает в среду пресс-служба областного управления полиции на своем сайте.

    "С разницей в пять минут поступило сообщение диспетчерам авто- и железнодорожного вокзалов. Неизвестный мужчина сказал, что оба учреждения заминированы", — говорится в сообщении.

    По данным полиции, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, криминалисты, служба чрезвычайных ситуаций, кинологи, бригады экстренной медпомощи. На автовокзале специалисты осмотрели помещения, и ничего не нашли. Людей эвакуировали.

    В настоящее время эксперты проверяют железнодорожный вокзал.

    Ранее сообщалось, что неизвестный сообщил о минировании четырех станций метро в Харькове.

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