В Одесской области обокрали храм, вынесли пожертвования

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В селе Молога Белгород-Днестровского района Одесской области неизвестные ограбили Свято-Казанский храм, сообщает пресс-служба Одесской епархии.

Как уточняется, ограбление произошло в ночь на воскресенье, 12 ноября.

"Грабители с помощью лестницы перелезли через забор, вырвали решетку с окна и проникли в храм. Злоумышленники разбили блок охранной сигнализации и до приезда из Белгород-Днестровского группы быстрого реагирования охранной компании успели вскрыть кружки для пожертвований нуждающимся, сбор гуманитарной помощи которым был объявлен по епархии в конце октября, и скрылись с места преступления до прибытия ГБР", — говорится в сообщении.

пресс-служба Одесской епархии В Одесской области обворовали храм

На место происшествия была вызвана оперативная группа районного отделения Национальной полиции, проводятся следственные действия.

В епархии отметили, что за последние несколько лет в Одесской области ограбили более 50 храмов.