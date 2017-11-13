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    Происшествия

    В Одесской области обокрали храм, вынесли пожертвования

    (обновлено: )52
    Грабители с помощью лестницы перелезли через забор, вырвали решетку с окна и проникли в храм. Злоумышленники разбили блок охранной сигнализации и до приезда охраны успели вскрыть кружки для пожертвований нуждающимся.
    В Одесской области обворовали храм
    пресс-служба Одесской епархии

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В селе Молога Белгород-Днестровского района Одесской области неизвестные ограбили Свято-Казанский храм, сообщает пресс-служба Одесской епархии.

    Как уточняется, ограбление произошло в ночь на воскресенье, 12 ноября.

    "Грабители с помощью лестницы перелезли через забор, вырвали решетку с окна и проникли в храм. Злоумышленники разбили блок охранной сигнализации и до приезда из Белгород-Днестровского группы быстрого реагирования охранной компании успели вскрыть кружки для пожертвований нуждающимся, сбор гуманитарной помощи которым был объявлен по епархии в конце октября, и скрылись с места преступления до прибытия ГБР", — говорится в сообщении.

    пресс-служба Одесской епархии
    В Одесской области обворовали храм

    На место происшествия была вызвана оперативная группа районного отделения Национальной полиции, проводятся следственные действия.

    В епархии отметили, что за последние несколько лет в Одесской области ограбили более 50 храмов.

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