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    В Китае передвинули буддистский храм на 30 метров

    (обновлено: )43
    В Шанхае переместили 2000-тонный храм Нефритового Будды, который был построен еще в 1882 году. Храм переместили на 30 метров для устранения опасности пожара.
    Канал CCTV+

    Для переноса использовали ряд специальных устройств, в том числе более 40 гидравлических домкратов.

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    Храм поместили на специально построенные рельсы, подняли на метр в высоту и перемещали примерно на пять метров в день.

    Храм должны открыть для посетителей до конца 2017 года. 

    Храм Нефритового Будды является одной из самых популярных достопримечательностей Шанхая. Его посещают около 1,5 миллиона человек в год. Треть посетителей приезжает из-за рубежа.

    Ранее сообщалось, что неизвестные похитили деньги из Свято-Рождество-Богородичного храма УПЦ (Московского патриархата), расположенном в селе Сычавка Лиманского района Одесской области.

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