В Китае передвинули буддистский храм на 30 метров

Для переноса использовали ряд специальных устройств, в том числе более 40 гидравлических домкратов.

Храм поместили на специально построенные рельсы, подняли на метр в высоту и перемещали примерно на пять метров в день.

Храм должны открыть для посетителей до конца 2017 года.

Храм Нефритового Будды является одной из самых популярных достопримечательностей Шанхая. Его посещают около 1,5 миллиона человек в год. Треть посетителей приезжает из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что неизвестные похитили деньги из Свято-Рождество-Богородичного храма УПЦ (Московского патриархата), расположенном в селе Сычавка Лиманского района Одесской области.