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    Пропавший бизнесмен из Кропивницкого найден сгоревшим в джипе

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    Бизнесмен из Кропивницкого Олег Крикуненко был найден в своем внедорожнике Lexus. Машина полностью сгорела.
    Внедорожник погибшего бизнесмена Олега Крикуненко
    Фото из Facebook Татьяны Крикуненко

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В посадке неподалеку от Кропивницкого найден сгоревший внедорожник Lexus, в котором обнаружены останки человека.

    По информации источников в правоохранительных органах, останки принадлежат жителю Кропивницкого Олегу Крикуненко, который ранее был объявлен в розыск.

    Кроме тела, в машине найдено несколько десятков золотых изделий.

    О пропаже Крикуненко сообщила его супруга. По ее словам, муж не вернулся домой 8 ноября.

    По информации "Обозревателя", Крикуненко было 53 года. Он занимался обменом валют.

    Полиция расследует уголовное дело по статье "убийство из корыстных побуждений".

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