Пропавший бизнесмен из Кропивницкого найден сгоревшим в джипе

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В посадке неподалеку от Кропивницкого найден сгоревший внедорожник Lexus, в котором обнаружены останки человека.

По информации источников в правоохранительных органах, останки принадлежат жителю Кропивницкого Олегу Крикуненко, который ранее был объявлен в розыск.

Кроме тела, в машине найдено несколько десятков золотых изделий.

О пропаже Крикуненко сообщила его супруга. По ее словам, муж не вернулся домой 8 ноября.

По информации "Обозревателя", Крикуненко было 53 года. Он занимался обменом валют.

Полиция расследует уголовное дело по статье "убийство из корыстных побуждений".

