В Киеве произошло разбойное нападение на бизнесмена: он ранен

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КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. В среду, 30 августа, в Киеве произошло разбойное нападение на предпринимателя на Брест-Литовском шоссе, сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

Пост Полиции Киева

В Святошинское управление полиции поступило сообщение о разбойном нападении на автомобиль. По данным полиции, трое нападавших из багажника похитили сумку. Перед этим они разбили стекло в автомобиле и применили неустановленное огнестрельное оружие.

Водитель, 1977 года рождения, получил огнестрельное ранение плеча. С места происшествия нападавшие скрылись на сером автомобиле BMW.

На место выехали патрули и следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции.

Правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия, проводят первоочередные следственно-оперативные мероприятия.

Усилия полиции направленные на установление и задержание нападавших.

Напомним, в Киеве конфликт между двумя мужчинами в автобусе перерос в драку со стрельбой.