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    В Киеве произошло разбойное нападение на бизнесмена: он ранен

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    (обновлено: )52031
    Как сообщает полиция, трое нападавших на мужчину из багажника автомобиля похитили сумку. Пострадавший получил огнестрельное ранение плеча. Нападавшие скрылись на сером автомобиле BMW.
    Полиция. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. В среду, 30 августа, в Киеве произошло разбойное нападение на предпринимателя на Брест-Литовском шоссе, сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

    Пост Полиции Киева

    В Святошинское управление полиции поступило сообщение о разбойном нападении на автомобиль. По данным полиции, трое нападавших из багажника похитили сумку. Перед этим они разбили стекло в автомобиле и применили неустановленное огнестрельное оружие.

    Водитель, 1977 года рождения, получил огнестрельное ранение плеча. С места происшествия нападавшие скрылись на сером автомобиле BMW.

    На место выехали патрули и следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции.

    Правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия, проводят первоочередные следственно-оперативные мероприятия.

    Усилия полиции направленные на установление и задержание нападавших.

    Напомним, в Киеве конфликт между двумя мужчинами в автобусе перерос в драку со стрельбой.

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