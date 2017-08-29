наверх
29.08.201712:13
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Николаеве проходят массовые обыски у депутатов и бизнесменов - СМИ

    (обновлено: )47321
    По информации николаевских СМИ, силовики одновременно проводят около 90 обысков, которые санкционировал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
    Обыски в Николаеве
    novosti-n.org

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. В Николаеве с утра вторника начались массовые обыски у депутатов городского совета и известных в городе предпринимателей.

    Об этом сообщают "Новости-N" со ссылкой на источник в прокуратуре.

    В частности, обыски проходят у депутатов городского совета от партии "Оппозиционный блока", в здании "Техноконтракта".

    novosti-n.org
    Обыски в Николаеве

    Всего в Николаеве одновременно проводят около 90 обысков, которые санкционировал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

    Обыски проводят сотрудники военной прокуратуры и работники СБУ. Санкции на их проведение выданы Жовтневым районным судом Мариуполя по представлению следователя прокуратуры Николаевской области.

    По информации "Новостей-N", тех, у кого проводятся обыски, подозревают в "поставке оружия и наркотиков из зоны АТО" — именно по такая формулировка содержится в постановлении суда о проведении обыска.   

    По информации депутата Николаевского городского совета Владислава Ентина, обыски проходят также в Департаменте ЖКХ.

    Как сообщили, НикВести, обыски проводятся также дома у директора предприятия "Центрлифт" Сергея Швеца. Его а также чиновников Николаевского горсовета подозревают в хищении бюджетных средств под предлогом поставки и монтажных работ лифтового хозяйства.

    Ранее сообщалось, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками в расположенное в Киеве здание Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    Последствия урагана в Техасе
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе