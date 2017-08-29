В Николаеве проходят массовые обыски у депутатов и бизнесменов - СМИ

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. В Николаеве с утра вторника начались массовые обыски у депутатов городского совета и известных в городе предпринимателей.

Об этом сообщают "Новости-N" со ссылкой на источник в прокуратуре.

В частности, обыски проходят у депутатов городского совета от партии "Оппозиционный блока", в здании "Техноконтракта".

novosti-n.org Обыски в Николаеве

Всего в Николаеве одновременно проводят около 90 обысков, которые санкционировал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Обыски проводят сотрудники военной прокуратуры и работники СБУ. Санкции на их проведение выданы Жовтневым районным судом Мариуполя по представлению следователя прокуратуры Николаевской области.

По информации "Новостей-N", тех, у кого проводятся обыски, подозревают в "поставке оружия и наркотиков из зоны АТО" — именно по такая формулировка содержится в постановлении суда о проведении обыска.

По информации депутата Николаевского городского совета Владислава Ентина, обыски проходят также в Департаменте ЖКХ.

Как сообщили, НикВести, обыски проводятся также дома у директора предприятия "Центрлифт" Сергея Швеца. Его а также чиновников Николаевского горсовета подозревают в хищении бюджетных средств под предлогом поставки и монтажных работ лифтового хозяйства.

Ранее сообщалось, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками в расположенное в Киеве здание Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).