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    Происшествия

    Скандальный бизнесмен устроил стрельбу в кафе Николаева, трое пострадавших

    (обновлено: )23020
    Между бизнесменом и предпринимателем завязалась словесная перепалка. Первый достал пистолет и выстрелил в своего оппонента, однако не попал.
    Бизнесмен открыл стрельбу в николаевском кафе
    "Новости-N"

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. В Николаеве вечером в среду, 18 октября, возле одного из местных кафе скандально известный бизнесмен Аладдин Магеррамов выстрелил в предпринимателя. Об этом сообщает издание "Новости-N" со ссылкой на предпринимателей рынка "Юлиана".

    В банкетном зале кафе Магеррамов проводил встречу с супружеской парой предпринимателей, которые торгуют на рынке "Юлиана". Как отмечается, многие торговцы на протяжении последнего года конфликтуют с бизнесменом, так как он поднял аренду и застроил пешеходную часть рынка.

    "Вместо диалога между бизнесменом и предпринимателем завязалась словесная перепалка. Магеррамов достал пистолет и выстрелил в своего оппонента, однако не попал, так как супруга предпринимателя повисла на руке у Аладдина. В ответ Магеррамов ударил женщину пистолетом по голове", — говорится в сообщении.

    "Новости-N"
    Аладдин Магеррамов

     

    После происшествия женщину увезли в БСМП, а её муж отправился давать показания в Заводской райотдел.

    Момент стрельбы во время концерта в Лас-Вегасе
    Канал Ruptly TV на Youtube
    Момент стрельбы во время концерта в Лас-Вегасе

    По словам предпринимателей, возле кафе, помимо правоохранителей, собралась также и группа поддержки Магеррамова. Заведение, в котором произошел инцидент, находится в собственности у бизнесмена.

    Как сообщает Заводский отдел полиции ГУНП в Николаевской области, сейчас правоохранителями опрашиваются участники события — пострадавшие женщина и двое мужчин, а также свидетели инцидента.

    Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований, предварительно по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

    Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестный мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома.

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