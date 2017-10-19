Скандальный бизнесмен устроил стрельбу в кафе Николаева, трое пострадавших

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. В Николаеве вечером в среду, 18 октября, возле одного из местных кафе скандально известный бизнесмен Аладдин Магеррамов выстрелил в предпринимателя. Об этом сообщает издание "Новости-N" со ссылкой на предпринимателей рынка "Юлиана".

В банкетном зале кафе Магеррамов проводил встречу с супружеской парой предпринимателей, которые торгуют на рынке "Юлиана". Как отмечается, многие торговцы на протяжении последнего года конфликтуют с бизнесменом, так как он поднял аренду и застроил пешеходную часть рынка.

"Вместо диалога между бизнесменом и предпринимателем завязалась словесная перепалка. Магеррамов достал пистолет и выстрелил в своего оппонента, однако не попал, так как супруга предпринимателя повисла на руке у Аладдина. В ответ Магеррамов ударил женщину пистолетом по голове", — говорится в сообщении.

"Новости-N" Аладдин Магеррамов

После происшествия женщину увезли в БСМП, а её муж отправился давать показания в Заводской райотдел.

По словам предпринимателей, возле кафе, помимо правоохранителей, собралась также и группа поддержки Магеррамова. Заведение, в котором произошел инцидент, находится в собственности у бизнесмена.

Как сообщает Заводский отдел полиции ГУНП в Николаевской области, сейчас правоохранителями опрашиваются участники события — пострадавшие женщина и двое мужчин, а также свидетели инцидента.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований, предварительно по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестный мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома.