Неправильно перешел дорогу. Под Ровно водитель ударил ножом пешехода

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КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. В Ровенской области полиция задержала водителя, который ударил ножом пешехода, сообщили в отделе коммуникации управления Нацполиции в Ровенской области.

Происшествие произошло в селе Бабий, где водитель автомобиля Honda нанес два удара ножом 25-летнему мужчине, который переходил проезжую часть возле пешеходного перехода.

Полиция задержала злоумышленника. Подозреваемый полностью признал свою вину и пояснил следователям, что потерпевший внезапно вышел на проезжую часть и едва не попал под колеса его авто. Между молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого водитель напал с ножом на пешехода.

Пострадавшего увезли в Ровенскую областную клиническую больницу, где у него диагностировали проникающее ножевое ранение брюшной полости. После проведенного оперативного вмешательства его жизни ничего не угрожает.

"Следователь уже сообщил злоумышленнику о подозрении в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины. В понедельник в суде ему будут выбирать меру пресечения", — отметил начальник Гощанского отделения полиции Анатолий Цидилко.

Напомним, в Польши вооруженный ножом мужчина напал на посетителей торгового центра.