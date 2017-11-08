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    Возле аэропорта "Киев" неизвестные напали на журналистов - СМИ

    (обновлено: )19
    По словам журналиста Радио Свобода Михаила Ткача, у VIP-терминала аэропорта "Киев" люди, которые постоянно охраняют прилеты и вылеты Виктора Медведчука, люди в масках и балаклавах препятствовали законной журналистской деятельности.
    Возле аэропорта Киев неизвестные напали на журналистов
    Facebook Mykhailo Tkach

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Неизвестные в масках напали на съемочную группу в аэропорту "Киев" (Жуляны), сообщил журналист Радио Свобода Михаил Ткач в Facebook.

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    "У VIP-терминала аэропорта Киев люди, которые постоянно охраняют прилеты и вылеты Виктора Медведчука, люди в масках и балаклавах препятствовали нашей законной журналистской деятельности. Били локтями, толкали, делали подножки, у оператора дважды выбили камеру из рук", — написал Ткач.

    Также, по его словам, неизвестные заблокировали авто съемочной группы с регистратором, чтобы помешать снять прилет самолета Медведчука из России.

    Ранее журналиста РИА Новости Захара Виноградова, который ехал в Киев, сняли с поезда. Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет, объяснив это интересами "обеспечения национальной безопасности".

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