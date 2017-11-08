Возле аэропорта "Киев" неизвестные напали на журналистов - СМИ

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Неизвестные в масках напали на съемочную группу в аэропорту "Киев" (Жуляны), сообщил журналист Радио Свобода Михаил Ткач в Facebook.

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"У VIP-терминала аэропорта Киев люди, которые постоянно охраняют прилеты и вылеты Виктора Медведчука, люди в масках и балаклавах препятствовали нашей законной журналистской деятельности. Били локтями, толкали, делали подножки, у оператора дважды выбили камеру из рук", — написал Ткач.

Также, по его словам, неизвестные заблокировали авто съемочной группы с регистратором, чтобы помешать снять прилет самолета Медведчука из России.

Ранее журналиста РИА Новости Захара Виноградова, который ехал в Киев, сняли с поезда. Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет, объяснив это интересами "обеспечения национальной безопасности".