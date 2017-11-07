"Злокозненная форма цензуры": на выдворение из Украины журналиста РФ остро отреагировали

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Президент Международной федерации журналистов (IFJ) Филипп Лерут, представляющей около 500 тысяч журналистов из более чем 100 стран, осудил выдворение властями Украины журналиста РИА Новости Захара Виноградова, назвав это проявлением "злокозненной формы цензуры".

"Запрет украинских властей в отношении Захара Виноградова является злокозненной формой цензуры. Тот факт, что ему не дали никаких объяснений, заставляет меня думать, что это принципиальное решение, а не реакция на одну из его публикаций, на которую украинские власти могли бы отреагировать. IFJ выступает за свободное передвижение журналистов, а также за свободный доступ к документам, чтобы позволить им свободно соблюдать свои обязанности по информированию", — сказал Лерут РИА Новости.

В пресс-службе МИА "Россия сегодня" (в состав которого входит РИА Новости) заявили, что этим шагом Киев в очередной раз подтвердил, что придерживается политики ограничения работы международных СМИ в стране. Глава МИД России Сергей Лавров призвал ОБСЕ и другие международные структуры отреагировать на нарушения прав журналистов в Украине.

Виноградова, который ехал в Киев, ранее сняли с поезда, Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет, объяснив это интересами "обеспечения национальной безопасности". При этом никаких конкретных обвинений или доказательств в СБУ не привели.