В СБУ объяснили запрет на въезд российскому журналисту

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) объяснила запрет на въезд в страну журналисту РИА Новости Захару Виноградову интересами "обеспечения национальной безопасности".

Виноградова, который ехал в Киев, сняли с поезда утром во вторник. По словам журналиста, его в 6 утра высадили из поезда Москва-Одесса в Конотопе при проверке документов и вечером отправят поездом обратно в РФ. В пресс-службе МИА "Россия сегодня" (в состав которого входит РИА Новости) заявили, что этим шагом Киев в очередной раз подтвердил, что придерживается политики ограничения работы международных СМИ в стране. Глава МИД России Сергей Лавров призвал ОБСЕ и другие международные структуры отреагировать на нарушения прав журналистов в Украине.

Как заявили в СБУ, решение о запрете въезда в Украину гражданину РФ Виноградову сроком на пять лет было принято ведомством 5 ноября текущего года. "Служба безопасности Украины принимает решение о запрете въезда на Украину иностранцам или лицам без гражданства в соответствии со статьей 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" в интересах обеспечения национальной безопасности Украины", — сообщили РИА Новости в ведомстве.

В СБУ пояснили, что такие решения принимаются, при наличии "достаточной информации о факте совершения лицом общественно опасного деяния, независимо от территории его совершения, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины". При этом никаких конкретных обвинений или доказательств в СБУ не привели.