Выдворенный из Украины журналист РИА Новости возвращается в РФ

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Журналист РИА Новости Захар Виноградов, которому ранее было отказано во въезде в Украину, сообщил, что возвращается в Россию.

"В данный момент я нахожусь в поезде Кишинев-Москва (проезжающем через территорию Украины). Пока ни документов, ни акта о выдворении у меня нет. Как мне пояснили, акт и паспорт будут переданы начальником поезда российским пограничникам. Они зафиксируют возвращение и отдадут мне документы. Российская граница будет примерно через два часа", — сказал Виноградов РИА Новости.

Ранее журналиста РИА Новости Виноградова, который ехал в Киев, сняли с поезда. Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет, объяснив это интересами "обеспечения национальной безопасности".