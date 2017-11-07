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    Россия

    Выдворенный из Украины журналист РИА Новости возвращается в РФ

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    Журналист РИА Новости Захар Виноградов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Журналист РИА Новости Захар Виноградов, которому ранее было отказано во въезде в Украину, сообщил, что возвращается в Россию.

    "В данный момент я нахожусь в поезде Кишинев-Москва (проезжающем через территорию Украины). Пока ни документов, ни акта о выдворении у меня нет. Как мне пояснили, акт и паспорт будут переданы начальником поезда российским пограничникам. Они зафиксируют возвращение и отдадут мне документы. Российская граница будет примерно через два часа", — сказал Виноградов РИА Новости.

    Ранее журналиста РИА Новости Виноградова, который ехал в Киев, сняли с поезда. Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет, объяснив это интересами "обеспечения национальной безопасности".

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