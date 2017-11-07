РФ призывает Запад отреагировать на нарушения прав журналистов Киевом

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров надеется, что ОБСЕ и другие международные структуры отреагируют на нарушения прав журналистов в Украине.

"Насчет отношений украинской власти нынешней к журналистам – можно бесконечно приводить самые негативные примеры. Речь не только о допуске журналистов в страну, будь то российские, испанские… Есть вещи и гораздо более серьезные, включая убийства журналистов, которые до сих пор не расследованы. Мы очень надеемся, что наши настоятельные обращения к соответствующим международным структурам возымеют действие", — заявил Лавров на брифинге в Москве.

"Это касается и ОБСЕ, где есть спецпредставитель по СМИ", — пояснил Лавров.

Ранее стало известно, что журналиста РИА Новости Захара Виноградова, который ехал в Киев, сняли с поезда, Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет. По словам Виноградова, который работает обозревателем в редакции сайта ria.ru, его в 6.00 высадили из поезда Москва-Одесса в Конотопе при проверки документов. По его данным, это сделала погранслужба Украины по решению СБУ.