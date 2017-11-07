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    Россия

    РФ призывает Запад отреагировать на нарушения прав журналистов Киевом

    (обновлено: )12050
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассчитывает, что настоятельные обращения российской стороны к соответствующим международным структурам возымеют действие.
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров надеется, что ОБСЕ и другие международные структуры отреагируют на нарушения прав журналистов в Украине.

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    "Насчет отношений украинской власти нынешней к журналистам – можно бесконечно приводить самые негативные примеры. Речь не только о допуске журналистов в страну, будь то российские, испанские… Есть вещи и гораздо более серьезные, включая убийства журналистов, которые до сих пор не расследованы. Мы очень надеемся, что наши настоятельные обращения к соответствующим международным структурам возымеют действие", — заявил Лавров на брифинге в Москве.

    "Это касается и ОБСЕ, где есть спецпредставитель по СМИ", — пояснил Лавров.

    Ранее стало известно, что журналиста РИА Новости Захара Виноградова, который ехал в Киев, сняли с поезда, Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет. По словам Виноградова, который работает обозревателем в редакции сайта ria.ru, его в 6.00 высадили из поезда Москва-Одесса в Конотопе при проверки документов. По его данным, это сделала погранслужба Украины по решению СБУ.

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