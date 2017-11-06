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    В Кривом Роге напали на автобусы митингующих под Радой

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    (обновлено: )58022
    Утром 6 ноября в Днепропетровской области неизвестные напали на автобусы, которые перевозили участников акции протеста под Верховной Радой.
    Нападение на участников акций протестов в Кривом Роге
    Фото Давид Сакварелидзе

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В Кривом Роге утром 6 ноября произошло нападение на автобусы, которые везли участников акции протеста под Верховной Радой.

    Мариинское гетто
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    О нападении сообщил один из организаторов митингов под Радой, бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе. 

    По его словам, нападение произошло в понедельник в 9.00. Неизвестные напали на автобусы, разбили стекло одного из них.

    "Сегодня в 9 утра на два автобуса, которые ехали поддержать акцию протеста под Верховной Радой 7 ноября, напали незнакомые люди в балаклавах и разбили их. Активисты сразу же, в 9:00, вызвали полицию, но до сих пор, а на часах уже 12:00, ни один патрульный экипаж не приехал", — написал Сакварелидзе на своей странице в Facebook.

    Давид Сакварелидзе о нападении на автобусы в Кривом Роге

    Ранее начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что будет усилена охрана общественного порядка возле Верховной Рады  со вторника, 7 ноября.

    Напомним, что под Верховной Радой с 17 октября продолжается акция протеста. Митингующие разбили палаточный городок в Мариинском парке и на улице Грушевского. Проезд возле парламента перекрыт. На 7 ноября запланирован новый митинг.

    Несколько раз под Радой происходили стычки, был избит народный депутат Олег Барна. Депутата Алексея Гончаренко забросали яйцами.

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