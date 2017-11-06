На Майдане в Киеве напали на работника посольства США



КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Ночью 5 ноября в Киеве на Майдане Незалежности было совершено нападение на второго секретаря посольства США в Украине Омара Карденти.

На на него набросились пятеро неизвестных с криками "Иностранцы, убирайтесь прочь" — сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

ЧП произошло возле здания Национальной музыкальной академии Украины имени П.И. Чайковского.

О происшествии в полицию сообщила служба безопасности посольства США в Украине.

Известно, что дипломат не получил серьезных травм. Расследованием нападения занимает Шевченковское управление Национальной полиции.

Среди возможных причин нападения, в том числе, и "провокация с целью дестабилизации".