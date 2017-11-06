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    Происшествия

    На Майдане в Киеве напали на работника посольства США

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    В центре столицы Украины неизвестные набросились на американского дипломата с криками "Иностранцы, убирайтесь прочь!"
    Омар Карденти
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    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина    . Ночью 5 ноября в Киеве на Майдане Незалежности было совершено нападение на второго секретаря посольства США в Украине Омара Карденти.

    На на него набросились пятеро неизвестных с криками "Иностранцы, убирайтесь прочь" — сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

    ЧП произошло возле здания Национальной музыкальной академии Украины имени П.И. Чайковского.

    О происшествии в полицию сообщила служба безопасности посольства США в Украине.

    Известно, что дипломат не получил серьезных травм. Расследованием нападения занимает Шевченковское управление Национальной полиции.

    Среди возможных причин нападения, в том числе, и "провокация с целью дестабилизации".

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