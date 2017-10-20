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    В Польше мужчина с ножом атаковал посетителей торгового центра

    (обновлено: )81
    Инцидент произошел днем в пятницу, 20 сентября, в крупном торговом центре города Сталёва-Воле. Войдя в помещение заведения, мужчина начал наносить удары ножом посетителям. Его пытались остановить охранники.
    На юго-востоке Польши вооруженный ножом мужчина напал на посетителей торгового центра
    rmf24.pl

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. В Польши вооруженный ножом мужчина напал на посетителей торгового центра, сообщает польская радиостанция RFM FM.

    Сотрудники полиции в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Инцидент произошел днем в пятницу, 20 сентября, в крупном торговом центре города Сталёва-Воле. Войдя в помещение заведения, мужчина начал наносить удары ножом посетителям. Его пытались остановить охранники.

    С ранениями были госпитализированы девять человек, один из них позже скончался в больнице. Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое.

    Нападавший был задержан, им оказался 27-летний местный житель. Полиция устанавливает мотивы злоумышленника.

    Напомним, 3 октября в Одессе мужчина в нетрезвом состоянии в магазине нанес ножевые ранения молодой паре.

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