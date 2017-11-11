Под Харьковом охотник застрелил знакомого, приняв его за зайца

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Житель поселка Боровая Харьковской области в субботу застрелил своего односельчанина, приняв его за зайца, сообщает пресс-служба областной полиции.

Установлено, что 55-летний охотник выстрелил с расстояния 40 метров в фигуру, которую принял за зайца, и смертельно ранил 54-летнего знакомого, обрабатывавшего в кустах тушку ранее убитого зайца.

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Начато уголовное производство по статье "убийство по неосторожности".

В августе в Татарбунарском районе Одесской области один из охотников по неосторожности застрелил другого.