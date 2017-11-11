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    Происшествия

    Под Харьковом охотник застрелил знакомого, приняв его за зайца

    (обновлено: )6801
    По данным пресс-службы областной полиции, 55-летний охотник выстрелил с расстояния 40 метров в фигуру, которую принял за зайца. Он смертельно ранил знакомого, обрабатывавшего в кустах тушку ранее убитого зайца.
    Ружье, с которого застрелили жителя Боровая Харьковской области
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

    КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Житель поселка Боровая Харьковской области в субботу застрелил своего односельчанина, приняв его за зайца, сообщает пресс-служба областной полиции.

    Установлено, что 55-летний охотник выстрелил с расстояния 40 метров в фигуру, которую принял за зайца, и смертельно ранил 54-летнего знакомого, обрабатывавшего в кустах тушку ранее убитого зайца.

    Смотрите также: Стрельба в ресторане в центре Киева. Кадры с места происшествия

    Начато уголовное производство по статье "убийство по неосторожности".

    В августе в Татарбунарском районе Одесской области один из охотников по неосторожности застрелил другого

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