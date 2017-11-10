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    Бойня в Княжичах. Глава полиции Киева оказался в числе фигурантов

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    Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах (135)

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    По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, Андрей Крищенко - фигурант дела о стрельбе в Княжичах, так как он руководил полицией, когда "происходила эта спецоперация".
    Заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник полиции Киева Андрей Крищенко
    УНИАН

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Начальник полиции Киева Андрей Крищенко фигурирует в уголовном деле о стрельбе в Княжичах, заявил глава Национальной полиции Сергей Князев.

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    Пресс-служба Нацполиции
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    "Он (Крищенко — Ред.) руководил полицией в то время, когда происходила эта спецоперация. Его действия или бездействие также являются объектом исследования уголовного дела", — цитирует Князева Hromadske.

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    При этом глава Нацполиции отказался обсуждать результаты расследования.

    "Служебное расследование носило элементы агентурно-оперативной работы с грифом "секретно". Я вам скажу и пойду к прокурору писать явку с повинной за разглашение секретной информации", — сказал Князев.

    Напомним, в ночь на 4 декабря 2016 года пять правоохранителей погибли в перестрелке между сотрудниками Государственной службы охраны (входит в состав Нацполиции) и спецподразделением Национальной полиции КОРД в поселке Княжичи возле Киева.

    Как сообщил нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко, сотрудники уголовного розыска планировали операцию по задержанию в Княжичах банды грабителей. Они поджидали грабителей в одном из частных домов и должны были дать команду группе захвата КОРД. В это время в соседнем доме сработала сигнализация, и по вызову приехали сотрудники Государственной службы охраны. Сотрудники службы охраны задержали двух полицейских, приняв за грабителей. Группа захвата КОРД решила, что полицейские в беде. В результате между двумя группами правоохранителей завязалась перестрелка.

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