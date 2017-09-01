Перестрелка в Княжичах. Названы высокопоставленные подозреваемые

SERGEI SUPINSKY / AFP

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Генпрокуратура вручила подозрения трем лицами, ответственным за применение огнестрельного оружия в селе Княжичи Киевской области в декабре прошлого года, в результате чего погибли пять правоохранителей, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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"По факту убийства 5 работников МВД в с. Княжичи, превышение власти и халатности работников Национальной полиции объявлено подозрения бывшему начальнику управления уголовного розыска Киева Куряте, бывшему заместителю начальника отдела уголовного розыска райотдела Мариновскому, старшему инспектору КОРДа Курте", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

Facebook Юрия Луценко Комментарий Юрия Луценко по трагедии в Княжичах

Генпрокурор добавил, что ожидается вручение еще восьми подозрений.

Напомним, в ночь на 4 декабря 2016 года пять правоохранителей погибли в перестрелке между сотрудниками Государственной службы охраны (входит в состав Нацполиции) и спецподразделением Национальной полиции КОРД в поселке Княжичи.

Как сообщил нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко, сотрудники уголовного розыска планировали операцию по задержанию в Княжичах банды грабителей. Они поджидали грабителей в одном из частных домов и должны были дать команду группе захвата КОРД. В это время в соседнем доме сработала сигнализация, и по вызову приехали сотрудники Государственной службы охраны. Сотрудники службы охраны задержали двух полицейских, приняв за грабителей. Группа захвата КОРД решила, что полицейские в беде. В результате между двумя группами правоохранителей завязалась перестрелка.