Судье стало плохо во время заседания по стрельбе в Княжичах

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Судье Печерского районного суда стало плохо во время заседания по избранию меры пресечения двум фигурантам уголовного дела по стрельбе в Княжичах. После осмотра медиками судья заявила, что по причине плохого самочувствия она не может работать и заседание было отложено до понедельника. Дело будет рассматривать другой судья.

"Рассмотрение дела по фигурантам дела по Княжичах перенесли из-за самочувствия судьи. На рассмотрении меры пресечения по предыдущему делу судье стало плохо, когда она зачитывала дело. Впоследствии к Печерскому суду приехала карета "скорой", медики осмотрели судью. Рассмотрение дела перенесли на понедельник, дело отправили на автоматическое перераспределение", — сообщает корреспондент телеканала "112 Украина".

Напомним, в ночь на 4 декабря 2016 года пять правоохранителей погибли в перестрелке между сотрудниками Государственной службы охраны (входит в состав Нацполиции) и спецподразделением Национальной полиции КОРД в поселке Княжичи.

Как сообщил нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко, сотрудники уголовного розыска планировали операцию по задержанию в Княжичах банды грабителей. Они поджидали грабителей в одном из частных домов и должны были дать команду группе захвата КОРД. В это время в соседнем доме сработала сигнализация, и по вызову приехали сотрудники Государственной службы охраны. Сотрудники службы охраны задержали двух полицейских, приняв за грабителей. Группа захвата КОРД решила, что полицейские в беде. В результате между двумя группами правоохранителей завязалась перестрелка.