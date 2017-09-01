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    Судье стало плохо во время заседания по стрельбе в Княжичах

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    Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах (134)

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    К зданию Печерского суда подъехал автомобиль скорой помощи. После осмотра медиками судья заявила, что по причине плохого самочувствия она не может работать и заседание было отложено до понедельника.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Судье Печерского районного суда стало плохо во время заседания по избранию меры пресечения двум фигурантам уголовного дела по стрельбе в Княжичах. После осмотра медиками судья заявила, что по причине плохого самочувствия она не может работать и заседание было отложено до понедельника. Дело будет рассматривать другой судья.

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    "Рассмотрение дела по фигурантам дела по Княжичах перенесли из-за самочувствия судьи. На рассмотрении меры пресечения по предыдущему делу судье стало плохо, когда она зачитывала дело. Впоследствии к Печерскому суду приехала карета "скорой", медики осмотрели судью. Рассмотрение дела перенесли на понедельник, дело отправили на автоматическое перераспределение", — сообщает корреспондент телеканала "112 Украина".

    Напомним, в ночь на 4 декабря 2016 года пять правоохранителей погибли в перестрелке между сотрудниками Государственной службы охраны (входит в состав Нацполиции) и спецподразделением Национальной полиции КОРД в поселке Княжичи.

    Как сообщил нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко, сотрудники уголовного розыска планировали операцию по задержанию в Княжичах банды грабителей. Они поджидали грабителей в одном из частных домов и должны были дать команду группе захвата КОРД. В это время в соседнем доме сработала сигнализация, и по вызову приехали сотрудники Государственной службы охраны. Сотрудники службы охраны задержали двух полицейских, приняв за грабителей. Группа захвата КОРД решила, что полицейские в беде. В результате между двумя группами правоохранителей завязалась перестрелка.

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