Луценко назвал тех, кто ответит за трагедию в Княжичах

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Руководителей операции в Княжичах обвинят в очень тяжелых преступлениях, поскольку их служебная халатность привела к гибели людей. Об этом сказал генеральный прокурор Юрий Луценко.

К ответственности привлекут не только сотрудников охраны, но и руководство полицейской разведки, заверил Луценко.

"Следствие установило, что полицейская разведка знала об ограблении дома в Княжичах. От руководства сотрудники разведки получили указание не применять никаких мер. Также следствие установило, что позже к ограбленному дому подъехала машина полицейской охраны, сотрудники которой украли элитный алкоголь с жилого дома", — рассказал генпрокурор.

Экспертиза четко установила, что первым выстрелил один из сотрудников полиции охраны. Его выстрел стал сигнальным, заявил Луценко.

"Моральную ответственность должен понести именно руководитель спецоперации. А сейчас я гарантирую, что эти дела передадут в суды, но каким будет решение суда — от меня не зависит", — отметил глава ГПУ.

Напомним, 19 января в Княжичах сотрудники Генпрокуратуры и полицейские провели следственный эксперимент, пытаясь с максимальной точностью воспроизвести поминутно трагедию.

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