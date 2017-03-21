Геращенко о судьбе полицейского, открывшего стрельбу в Княжичах

Перестрелка в Княжичах, в результате которой погибли пять полицейских, произошла из-за нарушений участниками инцидента закона "О Национальной полиции" и должностных инструкций, заявил народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко.

"Был допущен ряд системных ошибок, в частности, человеческий фактор", – заявил Геращенко в эфире телеканала ZIK.

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По его словам, один из полицейских открыл огонь без предупреждения и тем самым спровоцировал перестрелку. "Могу сказать, что этот сотрудник остался жив. И я думаю, он должен понести ответственность", – добавил нардеп.

В конце 2016 года пять правоохранителей погибли в перестрелке между сотрудниками Государственной службы охраны (входит в состав Нацполиции) и спецподразделением Национальной полиции КОРД в поселке Княжичи.

Как сообщил нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко, сотрудники уголовного розыска планировали операцию по задержанию в Княжичах банды грабителей. Они поджидали грабителей в одном из частных домов и должны были дать команду группе захвата КОРД. В это время в соседнем доме сработала сигнализация, и по вызову приехали сотрудники Государственной службы охраны. Сотрудники службы охраны задержали двух полицейских, приняв за грабителей. Группа захвата КОРД решила, что полицейские в беде. В результате между двумя группами правоохранителей завязалась перестрелка.