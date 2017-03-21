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    Геращенко о судьбе полицейского, открывшего стрельбу в Княжичах

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    Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах (132)

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    Как сообщил народный депутат Антон Геращенко, один из полицейских открыл огонь без предупреждения и тем самым спровоцировал перестрелку. По его словам, этот полицейский остался жив.
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    Перестрелка в Княжичах, в результате которой погибли пять полицейских, произошла из-за нарушений участниками инцидента закона "О Национальной полиции" и должностных инструкций, заявил народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко.

    На месте перестрелки и гибели полицейских в Княжичах
    SERGEI SUPINSKY / AFP
    Перестрелка в Княжичах: преступление и наказание

    "Был допущен ряд системных ошибок, в частности, человеческий фактор", – заявил Геращенко в эфире телеканала ZIK.

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    По его словам, один из полицейских открыл огонь без предупреждения и тем самым спровоцировал перестрелку. "Могу сказать, что этот сотрудник остался жив. И я думаю, он должен понести ответственность", – добавил нардеп.

    В конце 2016 года пять правоохранителей погибли в перестрелке между сотрудниками Государственной службы охраны (входит в состав Нацполиции) и спецподразделением Национальной полиции КОРД в поселке Княжичи.

    Как сообщил нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко, сотрудники уголовного розыска планировали операцию по задержанию в Княжичах банды грабителей. Они поджидали грабителей в одном из частных домов и должны были дать команду группе захвата КОРД. В это время в соседнем доме сработала сигнализация, и по вызову приехали сотрудники Государственной службы охраны. Сотрудники службы охраны задержали двух полицейских, приняв за грабителей. Группа захвата КОРД решила, что полицейские в беде. В результате между двумя группами правоохранителей завязалась перестрелка.

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