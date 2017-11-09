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    Происшествия

    Вооруженный священник устроил аварию в Ровенской области

    (обновлено: )85
    Машина отца Димитрия столкнулась с двумя другими авто. Алкотестер показал наличие алкоголя в крови батюшки.
    Священник, задержанный пьяным в Ровенской области
    Фото "24 канала"

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. В Ровенской области пьяный священник совершил ДТП с участием четырех авто.

    Происшествие случилось на трассе "Киев – Чоп" вблизи села Антопиль на повороте на село Дмитриевка.

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    Экспертиза доказала, что священник отец Димитрий был пьян. Алкотестер показал 3.0 промилле в крови водителя.

    По предварительной информации в результате происшествия пострадали двое людей.

    Причиной аварии стало то, что священник подрезал другое авто. После этого машина Димитрия столкнулась еще с двумя автомобилями.

    У пассажирки одного из автомобилей сломана рука, у священника – разбита голова. По информации 24 канала, Отец Димитрий служит в Украинской православной церкви Киевского патриархата.

    Во время осмотра авто у него нашли незарегистрированный пистолет.

    Ранее в Харькове произошло ДТП при участии пяти автомобилей. В полиции сообщили, что автомобиль Volkswagen наехал на припаркованные Mercedes, Dodge, Mitsubishi, Mitsubishi Outlander, Fiat.

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