Вооруженный священник устроил аварию в Ровенской области

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. В Ровенской области пьяный священник совершил ДТП с участием четырех авто.

Происшествие случилось на трассе "Киев – Чоп" вблизи села Антопиль на повороте на село Дмитриевка.

Экспертиза доказала, что священник отец Димитрий был пьян. Алкотестер показал 3.0 промилле в крови водителя.

По предварительной информации в результате происшествия пострадали двое людей.

Причиной аварии стало то, что священник подрезал другое авто. После этого машина Димитрия столкнулась еще с двумя автомобилями.

У пассажирки одного из автомобилей сломана рука, у священника – разбита голова. По информации 24 канала, Отец Димитрий служит в Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Во время осмотра авто у него нашли незарегистрированный пистолет.

Ранее в Харькове произошло ДТП при участии пяти автомобилей. В полиции сообщили, что автомобиль Volkswagen наехал на припаркованные Mercedes, Dodge, Mitsubishi, Mitsubishi Outlander, Fiat.