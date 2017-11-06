Mazda всмятку. В ДТП в Житомире погибла молодая пара

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В Житомире в результате ДТП Mazda врезалась в дерево, погибли парень и девушка.

zhitomir.info На месте ДТП в Житомире

zhitomir.info На месте ДТП в Житомире

"Около 4 утра произошло ДТП на улице Старовильська, 24. Предварительно известно, что автомобиль Mazda ехал со стороны Богунии и врезался в дерево. На месте происшествия погибли двое: парень, где-то 1989 г.р., и девушка 2000 г.р.", — сообщает подробности аварии zhitomir.info.

"Известно, что водитель автомобиля Mazda 626 не справился с управлением и врезался в дерево и дом. Два человека погибли, устанавливаются их личности", — рассказал патрульный Игорь Иванюк.

Ранее сообщалось, что в Киеве парень 17 лет, находясь в нетрезвом состоянии, грубо нарушил ПДД и попытался скрыться от полиции.