В Киеве нетрезвый "мажор" на Toyota RAV устроил ДТП с погоней

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве парень 17 лет, находясь в нетрезвом состоянии, грубо нарушил ПДД и попытался скрыться от полиции.

"Пьяное ДТП с погоней в Киеве у метро Черниговская: нетрезвый парень с компанией друзей около 17 лет после грубого нарушения ПДД пытался скрыться от полиции, врезался в препятствия по дороге и грузовик. Затем пытался сбежать. Потом пытался оказать ожесточенное сопротивление полиции и свидетелям. Скрутили, заковали в наручники. Чудом без пострадавших. Мамина Тойота Рав 4 в тотал", — сообщает подробности аварии портал dtp.kiev.ua.

dtp.kiev.ua ДТП с погоней в Киеве

Напомним, 18 октября внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.