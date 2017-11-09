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    Происшествия

    В Харькове за сутки подожгли две аптеки

    (обновлено: )30710
    По предварительным данным, в обоих случаях причиной пожара стал поджог. К тушению пожара в первой аптеке привлекались 10 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники ГСЧС.
    В Харькове за сутки подожгли две аптеки
    ГСЧС в Харьковской области

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. В течение последних суток в двух районах Харькова в результате поджога были повреждены две аптеки, сообщает в четверг пресс-служба ГСЧС в регионе.

    "9 ноября в 01:32 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в металлическом торговом павильоне, где располагалась аптека… На момент прибытия спасателей здание аптеки пылало на всей площади в 20 кв.м. Внутри горели медикаменты, отделка и горючие конструкции здания. Другим объектам, а также людям, угрозы не было". — говорится в сообщении.

    Пожарные локализовали возгорание в 1:58, а в 3:36 полностью ликвидировали его.

    ГСЧС в Харьковской области
    В Харькове за сутки подожгли две аптеки

    По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. К тушению пожара привлекались 10 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники ГСЧС.

    Подобный случай пожара в аптеке произошел накануне в другом районе Харькова. Вызов о пожаре поступил в 3:13 8 ноября. Огнем повреждены 2 кв.м. крыши аптеки. Спасательные подразделения в ликвидации пожара участия не принимали. Предполагаемая причина ее возникновения аналогична предыдущему случаю.

    Напомним, в Одессе в ночь на вторник сгорели около 20 автомобилей. В пресс-службе ГУНП в Одесской области сообщили, что по фактам ночным пожаров начали уголовное производство и квалифицировали произошедшее как умышленную порчу имущества.

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