"Нацкорпус" обвинил руководство "Сбербанка" в поджоге своего здания

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Партия "Национальный корпус" требует от правоохранителей проверить руководство "Сбербанка" на предмет поджога отделения финучреждения во Львове. Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном в Facebook.

"Поджог центрального отделения банка мы связываем исключительно с попытками сокрытия старым/новым руководством документации, которая свидетельствует об антиукраинской деятельности…Мы требуем от работников правоохранительных служб обратить внимание проверить возможность поджога банка его руководством", — говорится в сообщении партии.

Помещение "дочки" "Сбербанка" сгорело во Львове в ночь на вторник. По данным областного управления Нацполиции, пострадавших в результате пожара нет. В пресс-службе банка РИА Новости сообщили, что обратились в правоохранительные органы в связи с пожаром в отделении.

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Полиция возбудила уголовное дело в связи с пожаром, сообщила во вторник пресс-служба управления Национальной полиции Украины во Львовской области.

"По факту возбуждено уголовное производство по части второй статьи 194 Уголовного кодекса Украины ("умышленное уничтожение или повреждение имущества")", — говорится в сообщении полиции. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.