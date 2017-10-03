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    "Нацкорпус" обвинил руководство "Сбербанка" в поджоге своего здания

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    Согласно заявлению "Нацкорпуса", поджог центрального отделения банка связан исключительно с попытками сокрытия руководством документации, которая свидетельствует об антиукраинской деятельности.
    Пожар в отделении Сбербанка во Львове
    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Партия "Национальный корпус" требует от правоохранителей проверить руководство "Сбербанка" на предмет поджога отделения финучреждения во Львове. Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном в Facebook.

    "Поджог центрального отделения банка мы связываем исключительно с попытками сокрытия старым/новым руководством документации, которая свидетельствует об антиукраинской деятельности…Мы требуем от работников правоохранительных служб обратить внимание проверить возможность поджога банка его руководством", — говорится в сообщении партии.

    Помещение "дочки" "Сбербанка" сгорело во Львове в ночь на вторник. По данным областного управления Нацполиции, пострадавших в результате пожара нет. В пресс-службе банка РИА Новости сообщили, что обратились в правоохранительные органы в связи с пожаром в отделении.

    Пожар в отделении Сбербанка во Львове. Видео
    Канал на Youtube Trayan Muse
    Пожар в отделении "Сбербанка" во Львове

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    Полиция возбудила уголовное дело в связи с пожаром, сообщила во вторник пресс-служба управления Национальной полиции Украины во Львовской области.

    "По факту возбуждено уголовное производство по части второй статьи 194 Уголовного кодекса Украины ("умышленное уничтожение или повреждение имущества")", — говорится в сообщении полиции. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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