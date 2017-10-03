Пожар в отделении "Сбербанка" во Львове

Во Львове произошел крупный пожар в отделении "Сбербанка", расположенном на улице Черновола, 2б. Возгорание произошло примерно в 02.40. Подробности происшествия пока не уточняются.

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На обнародованных в сети фото и видео видно, что здание, в котором ранее находилось отделение банка, сильно повреждено в результате пожара.

Напомним, в апреле текущего года российский "Сбербанк" официально заявил об уходе с украинского рынка из-за санкций СНБО.