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    Пожар в отделении "Сбербанка" во Львове

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (305)

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    Здание, в котором ранее находилось отделение российского банка, сильно повреждено в результате пожара. Подробности происшествия выясняются.
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    Во Львове произошел крупный пожар в отделении "Сбербанка", расположенном на улице Черновола, 2б. Возгорание произошло примерно в 02.40. Подробности происшествия пока не уточняются. 

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    На обнародованных в сети фото и видео видно, что здание, в котором ранее находилось отделение банка, сильно повреждено в результате пожара. 

    Напомним,  в апреле текущего года российский "Сбербанк" официально заявил об уходе с украинского рынка из-за санкций СНБО

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