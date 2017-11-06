наверх
06.11.201715:16
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Одессе женщина на спорткаре устроила масштабную аварию

    (обновлено: )139
    В результате ДТП на улице Генуэзской в Одессе повреждения получили пять автомобилей. Два водителя получили травмы.
    Авария на улице Генуэзской в Одессе
    Думская.net


    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина    . В Одессе 6 ноября произошла масштабная авария, в результате которой были разбиты пять авто и пострадали два человека.

    Думская.net со ссылкой на патрульных полицейских сообщает, что столкновение случилось на улице Генуэзской в Аркадии.

    Виновницей ДТП стала женщина, которая управляла спорткаром Hyundai Genesis. Она не справилась с управлением мощного авто и врезалась в остановившийся  Renault, который отбросило еще на две машины. Спортивное авто остановилось только когда врезалось в припаркованный Nissan.

    Думская.net
    Авария на улице Генуэзской в Одессе

    Даму, которая находилась за рулем  Hyundai Genesis, и водителя Renault скорая помощь увезла в больницу.

    Смотрите также: Мощный взрыв газа в Киеве. Погибла женщина

    Ранее в Одесской области пьяный водитель совершил наезд на группу молодых людей, которые шли по обочине. В результате наезда погибла 15-летняя девушка.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Олег Котенко
    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий
    На месте стрельбы в Техасе
    Техасская бойня в церкви
    Золотарев: украинские политики не готовы к грядущим глобальным изменениям. Видео
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Жертвы ДТП в Харькове. Выжила только Оксана Берченко, на фото в центре
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание