В Одессе женщина на спорткаре устроила масштабную аварию



КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В Одессе 6 ноября произошла масштабная авария, в результате которой были разбиты пять авто и пострадали два человека.

Думская.net со ссылкой на патрульных полицейских сообщает, что столкновение случилось на улице Генуэзской в Аркадии.

Виновницей ДТП стала женщина, которая управляла спорткаром Hyundai Genesis. Она не справилась с управлением мощного авто и врезалась в остановившийся Renault, который отбросило еще на две машины. Спортивное авто остановилось только когда врезалось в припаркованный Nissan.

Думская.net Авария на улице Генуэзской в Одессе

Даму, которая находилась за рулем Hyundai Genesis, и водителя Renault скорая помощь увезла в больницу.

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Ранее в Одесской области пьяный водитель совершил наезд на группу молодых людей, которые шли по обочине. В результате наезда погибла 15-летняя девушка.