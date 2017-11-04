КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. Накануне вечером в Одессе произошло обрушение стены двухэтажного жилого дома по ул. Степовой, 48, также частично обрушилась и арка.

7kanal.com.ua Обрушение жилого дома произошло в Одессе

Как сообщила пресс-служба ГСЧС, "в общей сложности обвалилось около 10 кв.м. стены на уровне второго этажа". В настоящее время спасатели проводят работы по уборке обрушенных частей дома.

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Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Из дома спасатели эвакуировали 13 человек. Дом отключен от газо- и электроснабжения. Решается вопрос о временном отселении жителей.

В квартире, в которой непосредственно рухнула стена, проживает ребенок с инвалидность. Во время обрушения завалилась и газовая труба, уточняет "7 канал".

7kanal.com.ua Обрушение жилого дома произошло в Одессе

Между тем жители утверждают, что давно жаловались на ветхое состояние дома, "но чиновники их не слышали".

на днях сообщалось, что масштабный пожар полностью уничтожил один из корпусов одесского санатория "Красные зори".