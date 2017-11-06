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    Общество

    Одесситка оштрафована на 3 миллиона за ввоз джипа на литовских номерах

    (обновлено: )343
    Жительница Одессы в судах пытается обжаловать штраф в 3 миллиона гривен за ввоз в Украину без растаможки внедорожника Cadillac Escalade.
    Европейские номера для авто


    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина    . В Одессе Приморский районный суд решил, что Одесская таможня справедливо оштрафовала владелицу дорогостоящего внедорожника на иностранных номерах.

    Автоюрист Владимир Караваев
    Владимир Караваев, facebook
    Еврономера. Пока власть и владельцы не понимают друг друга - юрист

    Сообщается, что сумма штрафа составляет 3 миллиона гривен за ввоз на территорию Украины Cadillac Escalade на литовской регистрации.

    Автомобиль принадлежит Светлане Никандровой, подробности о рассмотрении дела сообщил ее адвокат Назар Ужвий.

    На своей странице в Facebook Ужвий написал, что в суде подал иск к Одесской таможне ДФС Украины, третья сторона в деле — Измаильский отдел полиции Одесской области. Первый этап судебного разбирательства Никандрова и Ужвий уже проиграли.

    "Представляю сторону защиты в суде — интересы гражданки Никандровой Светланы Игоревны. Мы готовы сражаться дальше и отстаивать свои права в Апелляции", — заявил адвокат.

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    Ранее сообщалось, что в МВД Украины инициируют введения штрафа для владельцев автомобилей, которые намеренно отматывают спидометры машин с пробегом.

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