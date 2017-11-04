Под Одессой взорвали автомобиль: погиб водитель

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. В селе Маяки Беляевского района Одесской области в результате взрыва автомобиля погиб 53-летний водитель – житель Теплодара, сообщила областная полиция. Как информирует полиция Одесской области на странице в соцсети Фейсбук, взрыв автомобиля произошел в ночь на субботу около 04:30.

Фото со страницы Полиции Одессы в Facebook На месте взрыва авто в Одессе

"Установлено, что житель Теплодара, который работает на одном из частных рыболовных предприятий, вместе со знакомым вышел с территории причала, расположенного в селе Маяки, и направился к своему автомобилю Chevrolet Niva, который был припаркован неподалеку. Когда мужчины сели в автомобиль, и водитель запустил двигатель, произошел взрыв, в результате которого 53-летний владелец транспортного средства получил телесные повреждения", – сказано в сообщении.

Пострадавший скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Пассажир автомобиля телесных повреждений не получил.

На место происшествия выехали руководители СБУ, облпрокуратуры и Национальной полиции в Одесской области.

Пост Полиции Одессы в Facebook

По данному факту начато уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование, по результатам которого правоохранителями будут сделаны выводы о мотиве и обстоятельствах совершения данного преступления.