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    Взрыв прогремел на электростанции в Индии: 18 погибших

    (обновлено: )72
    Многие оказались в ловушке внутри энергоблока, который начал работать в марте 2017 года. Электростанция приостановила работу. Около 100 человек получили травмы.
    В Индии произошел взрыв на электростанции
    @SudhirPandey

    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. В индийском городе Рай-Барели на электростанции взорвался котел. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает NDTV.

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    В результате взрыва по меньшей мере 18 человек погибли, еще около 100 получили травмы. Многие получили сильные ожоги. Количество жертв и пострадавших может увеличится.

    Предполагается, что многие оказались в ловушке внутри энергоблока, который начал работать в марте 2017 года.

    Электростанция приостановила работу.

    На место происшествия направлена группа Национальных сил реагирования на стихийные бедствия для оказания помощи в спасательных работах.

    Пострадавшим оказывают помощь в двух больницах, в том числе в кампусе государственной компании NTPC, которой принадлежит завод. Тех, у кого самые сильные ожоги, доставляют в больницу в городе Лакхнау, что примерно в 110 км от Рай-Барели.

    Напомним, в Крыму взорвался второй за сутки газопровод.

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