Взрыв прогремел на электростанции в Индии: 18 погибших

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. В индийском городе Рай-Барели на электростанции взорвался котел. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает NDTV.

В результате взрыва по меньшей мере 18 человек погибли, еще около 100 получили травмы. Многие получили сильные ожоги. Количество жертв и пострадавших может увеличится.

Предполагается, что многие оказались в ловушке внутри энергоблока, который начал работать в марте 2017 года.

Электростанция приостановила работу.

На место происшествия направлена группа Национальных сил реагирования на стихийные бедствия для оказания помощи в спасательных работах.

Пострадавшим оказывают помощь в двух больницах, в том числе в кампусе государственной компании NTPC, которой принадлежит завод. Тех, у кого самые сильные ожоги, доставляют в больницу в городе Лакхнау, что примерно в 110 км от Рай-Барели.

Напомним, в Крыму взорвался второй за сутки газопровод.