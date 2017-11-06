Мощный взрыв газа в Киеве. Погибла женщина

В результате взрыва в квартире дома в Киеве погибла женщина, сообщила начальник отдела коммуникации в Главное управление Нацполиции в Киеве Оксана Блищик в Facebook.

Eще одну пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу.

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"Вызов на улицу Донецкую в Соломенском районе правоохранители получили в 21.10: на 9-м этаже произошел взрыв. На месте происшествия работают полицейские, спасатели и представители аварийных служб. По предварительной информации, взрыв произошел в результате утечки газа. К сожалению, одна женщина погибла, другую с телесными повреждениями доставили в больницу", — сообщила Блищик.