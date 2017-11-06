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    Фотоленты

    Мощный взрыв газа в Киеве. Погибла женщина

    (обновлено: )7001
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Facebook Оксаны Блищик
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    facebook.com/people/Оксана-Блищик
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Facebook Оксаны Блищик
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Facebook Оксаны Блищик
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Facebook Оксаны Блищик
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Facebook Оксаны Блищик
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Facebook.com/Оксана-Блищик
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    facebook.com/people/Оксана-Блищик
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Facebook Оксаны Блищик

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    В доме в Киеве прогремел взрыв

    В результате взрыва в квартире дома в Киеве погибла женщина, сообщила начальник отдела коммуникации в Главное управление Нацполиции в Киеве Оксана Блищик в Facebook. 

    Eще одну пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу.

    Смотрите также: Атака на стрип-клуб. Появились подробности взрыва в центре Киева 

    "Вызов на улицу Донецкую в Соломенском районе правоохранители получили в 21.10: на 9-м этаже произошел взрыв. На месте происшествия работают полицейские, спасатели и представители аварийных служб. По предварительной информации, взрыв произошел в результате утечки газа. К сожалению, одна женщина погибла, другую с телесными повреждениями доставили в больницу", — сообщила Блищик. 

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