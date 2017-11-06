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    В Мукачево украдены шубы на 1,2 миллиона

    (обновлено: )13
    За три недели до начала зимы в Мукачево неизвестные украли дорогостоящие шубы. Для города это преступление может стать "кражей года" - стоимость похищенного более миллиона.
    Шубы
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В Мукачево (Закарпатская область) полиция расследует кражу меховых изделий, которая была совершена в самом центре города.

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    По сообщению Mukachevo.net, стоимость украденных шуб оценивается владельцами в 1,2 миллиона гривен.

    Магазин, из которого похитили меховые изделия расположен на площади Кирилла и Мефодия.

    Полиция сообщает, что преступники действовали невероятно быстро: охрана доехала на сработавшую сигнализацию за 3 минуты, однако задержать никого не смогла.

    Сейчас правоохранители разыскивают трех воров. По имеющейся информации, они вынесли шубы через черный ход магазина.

    Уголовное дело расследуется по статье 185 (ч.5) — кража в особо крупных размерах.

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    Ранее сообщалось, что в Мукачево местные чиновники при проведении тендера приобрели 20 городских автобусов по завышенным ценам. Было переплачено почти 4,7 миллиона гривен.

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