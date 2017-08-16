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    Ромы напали на мужчину у автовокзала в Мукачево

    (обновлено: )27710
    Два человека цыганской национальности украли у мужчины из кармана брюк мобильный телефон Samsung С300 и 30 гривен. Кроме того, они угрожали мужчине физической расправой.
    Полиция Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Во вторник вечером, 15 августа, патрульные Мукачево получили сообщение о грабеже, который произошел на улице А. Павлова, вблизи автовокзала, информирует патрульная полиция Ужгорода и Мукачево.

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    Позже выяснилось, что два человека цыганской национальности украли у мужчины из кармана брюк мобильный телефон Samsung С300 и 30 гривен. Кроме того, они угрожали мужчине физической расправой.

    По данным полиции, пострадавший — житель села Страбичово. После совершения преступления ромы скрылись в неизвестном направлении, однако были пойманы правоохранителями.

    Напомним, 12 августа в Мукачево в результате конфликта ромов и депутата городского совета чиновника избили палками.

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