Ромы напали на мужчину у автовокзала в Мукачево

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Во вторник вечером, 15 августа, патрульные Мукачево получили сообщение о грабеже, который произошел на улице А. Павлова, вблизи автовокзала, информирует патрульная полиция Ужгорода и Мукачево.

Позже выяснилось, что два человека цыганской национальности украли у мужчины из кармана брюк мобильный телефон Samsung С300 и 30 гривен. Кроме того, они угрожали мужчине физической расправой.

По данным полиции, пострадавший — житель села Страбичово. После совершения преступления ромы скрылись в неизвестном направлении, однако были пойманы правоохранителями.

Напомним, 12 августа в Мукачево в результате конфликта ромов и депутата городского совета чиновника избили палками.