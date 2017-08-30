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30.08.201710:53
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    Общество

    В Мукачево чиновники присвоили почти 5 млн грн на закупке автобусов

    (обновлено: )29
    В полиции сообщили, что должностные лица во время тендерных торгов купили 20 городских автобусов по завышенным ценам. Было переплачено частному предпринимателю почти 4,7 миллиона гривен из местного бюджета.
    Руль автобуса. Архивное фото
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Оперативники управления защиты экономики Нацполиции в Закарпатской области разоблачили схему хищения государственных средств должностными лицами одного из коммунальных предприятий Мукачевского горсовета.

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    "Правоохранители установили, что должностные лица во время тендерных торгов осуществили закупку 20 городских автобусов по завышенным ценам.
    Служащие переплатили частному предпринимателю почти 4,7 миллиона гривен из местного бюджета", — сообщает полиция.

    Следственным отделом Мукачевского отдела полиции областной полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

    Ранее сообщалось, что в городе Берегово Закарпатской области задержан по подозрению в получении взятки судья одного из районных судов.

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