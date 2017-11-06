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    Во дворе жилого дома в центре Николаева взорвали гранату

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    Правоохранители выяснили, что неизвестные злоумышленники бросили гранату прямо возле дома, где находился вход в подвал. Взрывом разрушена дверь в подвал, а также поврежден автомобиль BMW одного из жителей.
    Во дворе жилого дома в центре Николаева взорвали боевую гранату
    "Новости-N"

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В ночь на понедельник, 6 ноября, во дворе жилого дома № 55 по ул. Сенной (Буденного) в Николаеве, неизвестные взорвали боевую гранату. Об этом сообщает местное издание "Новости-N" со ссылкой на жителей дома.

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    "По этому адресу находится обычный николаевский жилкоп. Взрыв произошел примерно в 1.30 ночи. От сильного грохота проснулись все без исключения жильцы и высыпали во двор. На место происшествия вызвали полицию", — пишет издание.

    Правоохранители выяснили, что неизвестные злоумышленники бросили гранату прямо возле дома, где находился вход в подвал. Взрывом разрушена дверь в подвал, а также поврежден автомобиль BMW одного из жителей. Осколками гранаты у автомобиля поврежден кузов, пробит радиатор и т. д.

    Опергруппа Заводского райотдела полиции осмотрела место происшествия, где были обнаружены осколки гранаты. По предварительным данным, была взорвана боевая граната РГД-5.

    Ранее сообщалось, что в Харькове бросили гранату во двор частного дома.

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