Во дворе жилого дома в центре Николаева взорвали гранату

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В ночь на понедельник, 6 ноября, во дворе жилого дома № 55 по ул. Сенной (Буденного) в Николаеве, неизвестные взорвали боевую гранату. Об этом сообщает местное издание "Новости-N" со ссылкой на жителей дома.

"По этому адресу находится обычный николаевский жилкоп. Взрыв произошел примерно в 1.30 ночи. От сильного грохота проснулись все без исключения жильцы и высыпали во двор. На место происшествия вызвали полицию", — пишет издание.

Правоохранители выяснили, что неизвестные злоумышленники бросили гранату прямо возле дома, где находился вход в подвал. Взрывом разрушена дверь в подвал, а также поврежден автомобиль BMW одного из жителей. Осколками гранаты у автомобиля поврежден кузов, пробит радиатор и т. д.

Опергруппа Заводского райотдела полиции осмотрела место происшествия, где были обнаружены осколки гранаты. По предварительным данным, была взорвана боевая граната РГД-5.

Ранее сообщалось, что в Харькове бросили гранату во двор частного дома.