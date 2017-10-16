В Киеве мужчина выбросил гранату из такси

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Бальзака мужчина выбросил из окна автомобиля гранату.

"Происшествие случилось на улице Бальзака. Во время патрулирования территории Деснянского района столицы работники полиции охраны заметили, как из салона автомобиля "Ланос" мужчина выбросил гранату. Правоохранители немедленно остановили транспортное средство и вызвали следственно-оперативную группу. На месте происшествия задержали 27-летнего пассажира такси. Мужчина объяснил правоохранителям: когда он заметил автомобиль с полицейскими, решил избежать ответственности за незаконное хранение боеприпасов, поэтому выбросил гранату", — сообщает полиция Киева.

kyiv.npu.gov.ua На месте ЧП в Киеве

По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Изъята граната и запал к ней отправлены на экспертное исследование. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. 27-летнему киевлянину грозит до семи лет лишения свободы.

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