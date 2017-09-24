В Ворзеле военный взорвал гранату возле магазина: есть жертва

КИЕВ, 24 сен – РИА Новости Украина. В поселке Ворзель Киевской области в руках военнослужащих взорвалась граната. Один военный погиб, еще трое мужчин госпитализированы, передает пресс-служба Нацполиции в Киевской области в Facebook.

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По информации пресс-службы полиции, вчера около 23:20, возле одного из магазинов в Ворзеле Ирпенского региона, отдыхала компания молодых мужчин. Среди них были военнослужащие, находившиеся вне службы в форменной одежде с гранатой.

"В результате неосторожного обращения со взрывным предметом, один из военных погиб. Еще трое мужчин, двое из которых военнослужащие, госпитализированы в больницу с различными телесными повреждениями", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области бросили гранату во двор директора птицефабрики.