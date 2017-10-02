В Запорожье обстреляли главу армянской общины, подозреваемого в создании ОПГ

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. В центре Запорожья неизвестный совершил вооруженное нападение на главу армянской общины Запорожской области Арташеса Саргсяна.

Нападение произошло около 10 утра, когда Саргсян направлялся в офис. Неизвестный произвел несколько выстрелов. Саргсян не пострадал, а его охранник получил тяжелое огнестрельное ранение в область живота, в данный момент телохранитель находится в реанимации Центра экстренной медицины и скорой помощи, сообщает УНИАН.

В армянской общине данный инцидент пока не комментируют. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По информации УНИАН, во время недавнего визита в Запорожье генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что задержаны четверо участников так называемой ОПГ "Арташи"» — правоохранители подозревают, что организатором преступной группировки является Саргсян. Задержанные подозреваются в организации и исполнении покушения на запорожского бизнесмена Евгения Анисимова, которого в СМИ называли так называемым «смотрящим» от семьи экс-президента Виктора Януковича. Покушение было совершенно в августе 2013 года в Запорожье: автомобиль "Мерседес", за рулем которого был Анисимов, расстреляли из автоматов Калашникова. Бизнесмену удалось выжить благодаря тому, что у одного из нападавших заклинило оружие.

В середине сентября полиция задержала в Днепре мужчину, который из травматического пистолета ранил троих людей.