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    Происшествия

    В Запорожье обстреляли главу армянской общины, подозреваемого в создании ОПГ

    (обновлено: )154
    Сообщается, что нападение произошло в тот момент, когда Арташес Саргасян направлялся в офис. Неизвестный произвел несколько выстрелов.
    Гильза на месте стрельбы. Архивное фото
    Фото со страницы Сергея Мельниченко в Facebook

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. В центре Запорожья неизвестный совершил вооруженное нападение на главу армянской общины Запорожской области Арташеса Саргсяна.

    На месте взрыва автомобиля в центре Киева. Архивное фото
    Украинское фото
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    Нападение произошло около 10 утра, когда Саргсян направлялся в офис. Неизвестный произвел несколько выстрелов. Саргсян не пострадал, а его охранник получил тяжелое огнестрельное ранение в область живота, в данный момент телохранитель находится в реанимации Центра экстренной медицины и скорой помощи, сообщает УНИАН.

    В армянской общине данный инцидент пока не комментируют. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. 

    По информации УНИАН, во время недавнего визита в Запорожье генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что задержаны четверо участников так называемой ОПГ "Арташи"» — правоохранители подозревают, что организатором преступной группировки является Саргсян. Задержанные подозреваются в организации и исполнении покушения на запорожского бизнесмена Евгения Анисимова, которого в СМИ называли так называемым «смотрящим» от семьи экс-президента Виктора Януковича. Покушение было совершенно в августе 2013 года в Запорожье: автомобиль "Мерседес", за рулем которого был Анисимов, расстреляли из автоматов Калашникова. Бизнесмену удалось выжить благодаря тому, что у одного из нападавших заклинило оружие.

    В середине сентября полиция задержала в Днепре мужчину, который из травматического пистолета ранил троих людей.

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