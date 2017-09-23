Силовики заявили об обстреле своих позиций из гранатометов

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 27 раз открывали огонь по позициям военнослужащим, один военнослужащий ранен, сообщает пресс-центр Штаба антитеррористической операции.

По данным силовиков, на донецком направлении огонь велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Авдеевской промзоны, Каменки, Зайцева, Невельского, шахты Бутовка и Песков. На приморском направлении, огонь велся из автоматических гранатометов по позициям в районе Гнутова, Талаковки и Павлополя. В пресс-центре также заявляют, что на луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.