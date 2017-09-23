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    Силовики заявили об обстреле своих позиций из гранатометов

    Тема:

    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (155)

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    На донецком направлении огонь велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Авдеевской промзоны, Каменки, Зайцева, Невельского, шахты Бутовка и Песков.
    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 27 раз открывали огонь по позициям военнослужащим, один военнослужащий ранен, сообщает пресс-центр Штаба антитеррористической операции. 

    Ситуация в Авдеевке
    Пресс-центр АТО / Facebook
    Стрельба не стихает: спецкор рассказал о "горячих точках" в Донбассе

    По данным силовиков, на донецком направлении огонь велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Авдеевской промзоны, Каменки, Зайцева, Невельского, шахты Бутовка и Песков. На приморском направлении, огонь велся из автоматических гранатометов по позициям в районе Гнутова, Талаковки и Павлополя. В пресс-центре также заявляют, что на луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.

    Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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