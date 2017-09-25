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    В дом жены депутата Березы ворвался пациент психбольницы с гранатой

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    По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго" (112)

    (обновлено: )44671
    Согласно данным источника, мужчина совершил поджог одной из комнат дома, а также автомобиля, который стоял возле особняка. Преступником оказался сбежавший пациент психиатрического отделения одной из больниц, 36-летний житель Кривого Рога.
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    Фото Анатолия Мальцева

    КИЕВ, 25 сен – РИА Новости Украина. В селе Чумаки Пятихатского района Днепропетровской области ночью 24 сентября неизвестный мужчина проник на территорию частного домовладения. Как сообщил источник "Обозревателя" в правоохранительных органах, мужчина совершил поджог одной из комнат дома, а также автомобиля Nissan.

    На месте нападения на дом главы Киевоблэнерго Ивана Полывяного, 25 сентября 2017
    Нацполиция Украины
    Прошел пытки. Убийство главы правления "Киевоблэнерго"

    Собственником дома является супруга народного депутата Украины от "Народного фронта", председателя подкомитета по вопросам военной безопасности и обороны ВРУ Юрия Березы – Татьяна.

    Источник также сообщил, что Nissan находится на балансе полка особого назначения "Днепр-1" ГУ НП в Днепропетровской области. Возгорание было быстро ликвидировано, а поджигателя задержали охранники — они же и вызвали полицию.

    Преступником оказался сбежавший пациент психиатрического отделения одной из больниц, 36-летний житель Кривого Рога.

    По информации источника, правоохранители обнаружили у мужчины боевую гранату.

    Напомним,под Киевом зверски убили главу "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного. Трагедия произошла в воскресенье, 24 сентября, в селе Белогородка Киево-Святошинского района.

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