В дом жены депутата Березы ворвался пациент психбольницы с гранатой

Фото Анатолия Мальцева

КИЕВ, 25 сен – РИА Новости Украина. В селе Чумаки Пятихатского района Днепропетровской области ночью 24 сентября неизвестный мужчина проник на территорию частного домовладения. Как сообщил источник "Обозревателя" в правоохранительных органах, мужчина совершил поджог одной из комнат дома, а также автомобиля Nissan.

Собственником дома является супруга народного депутата Украины от "Народного фронта", председателя подкомитета по вопросам военной безопасности и обороны ВРУ Юрия Березы – Татьяна.

Источник также сообщил, что Nissan находится на балансе полка особого назначения "Днепр-1" ГУ НП в Днепропетровской области. Возгорание было быстро ликвидировано, а поджигателя задержали охранники — они же и вызвали полицию.

Преступником оказался сбежавший пациент психиатрического отделения одной из больниц, 36-летний житель Кривого Рога.

По информации источника, правоохранители обнаружили у мужчины боевую гранату.

Напомним,под Киевом зверски убили главу "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного. Трагедия произошла в воскресенье, 24 сентября, в селе Белогородка Киево-Святошинского района.