В МВД рассказали о состоянии раненных в Днепре полицейских

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что жизни пятерых раненых правоохранителей в Днепре ничего не угрожает, передает телеканал "112 Украина".

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"Угрозы их жизни нет. Четверо из них находятся под наблюдением врачей. Один от госпитализации отказался", – отметил он.

По его словам, во время задержания грабители применили огнестрельное оружие, а также гранаты Ф-1 и РГД-5.

Шкиряк рассчитывает на оперативное задержание злоумышленников.

В то же время главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко сообщил, что одному правоохранителю ампутировали ногу.

"В больницу им. Мечникова в 1:00 в крайне тяжелом состоянии доставили одного бойца Нацполиции. Врачи скорой своевременно оказали помощь и предотвратили большое кровотечение из раны у 40-летнего Сергея. Ему полностью раздробило кости ступни, голени. После проведения консилиума в 2:00 мы пошли на ампутацию ради спасения жизни полицейского. Сейчас он находится в реанимации, самостоятельно дышит, все жизненные функции работают нормально, через сутки планируем перевести его в травматическое отделение. Рассчитываем на дальнейшее выздоровление", – рассказал он.

Как сообщалось ранее, в Днепре минувшей ночью пятеро полицейских получили ранения в результате взрыва гранат на месте преступления.