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    Кровавое ограбление в Днепре: ранены пять полицейских

    (обновлено: )47230
    Кровавое ограбление в Днепре: пять полицейских ранены
    Пресс-служба Днепропетровской области

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. В Днепре минувшей ночью пятеро полицейских получили ранения в результате взрыва гранат на месте преступления. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

    Пресс-служба Днепропетровской области
    Кровавое ограбление в Днепре: пять полицейских ранены

    Отмечается, что во время выезда на вызов "квартирная кража" подозреваемые начали оказывать сопротивление. Они применили две гранаты, по предварительным данным, Ф-1 и РГД-5, и огнестрельное оружие.

    "В результате взрыва гранаты четверо полицейских получили травмы различной степени тяжести, еще один правоохранитель получил касательное ранение руки. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.

    Полиция принимает все меры по установлению обстоятельств происшествия и задержанию злоумышленников.

    В области объявлен план перехват "Сирена".

    По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

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