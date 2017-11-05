Кровавое ограбление в Днепре: ранены пять полицейских

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. В Днепре минувшей ночью пятеро полицейских получили ранения в результате взрыва гранат на месте преступления. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Пресс-служба Днепропетровской области Кровавое ограбление в Днепре: пять полицейских ранены

Отмечается, что во время выезда на вызов "квартирная кража" подозреваемые начали оказывать сопротивление. Они применили две гранаты, по предварительным данным, Ф-1 и РГД-5, и огнестрельное оружие.

"В результате взрыва гранаты четверо полицейских получили травмы различной степени тяжести, еще один правоохранитель получил касательное ранение руки. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Полиция принимает все меры по установлению обстоятельств происшествия и задержанию злоумышленников.

В области объявлен план перехват "Сирена".

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).