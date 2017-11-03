Под Одессой парень насмерть сбил девушку из-за неразделенной любви

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. В результате ДТП в одном из сел в Савранском районе Одесской области погибла 15-летняя девушка; на компанию, в которой она была, наехал ее молодой человек, сообщает УСИ.
Издание со ссылкой на очевидцев сообщает, что 26-летний парень встречался с девушкой несколько недель, а в среду, 1 ноября, она решила порвать с ним, о чем сказала в местном баре.
"Примерно в 3 ночи Карина и еще 5 ее знакомых вышли из бара и направились по домам. Навстречу им выехал Ваня (Renault Laguna) и протаранил ребят", — говорится в сообщении.
Двое парней от госпитализации отказались, 33 летняя женщина госпитализирована с черепно мозговой травмой.
Девушку похоронят в субботу в свадебном платье.
Подозреваемый задержан. По данным издания, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сведения о происшествии внесли в реестр досудебных расследований.
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