В Житомирской области мать сломала двухлетнему сыну нос

Пресс-служба Нацполиции

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Полиция Коростени начала уголовное производство против матери, которая сломала нос своему двухлетнему сыну. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пресс-службе ГУ НП Житомирской области.

Отмечается, что происшествие случилось еще 21 октября, но лишь сейчас предалось огласке. Правоохранители выяснили, что мать побила своего ребенка, когда вернулась домой после хозяйственных работ, "а он вредничал".

В следствии избиения, врачи обнаружили у ребенка прелом носа, сотрясение головного мозга гематомы и синяки.

По данному факту начато уголовное производство предусмотренное ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит большой штраф или исправительные работы. Также рассматривается вопрос о пребывании ребенка в семье.

Несколько дней назад в Херсонской области отец убил ребенка, избивая мать.