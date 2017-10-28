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    В Житомирской области мать сломала двухлетнему сыну нос

    Тема:

    Криминал поглотил Украину (185)

    (обновлено: )11310
    Врачи обнаружили у ребенка прелом носа, сотрясение головного мозга гематомы и синяки. Как уточняется, мать побила своего ребенка, когда вернулась домой после хозяйственных работ, "а он вредничал".
    Мать избила своего сына в Житомирской области
    Пресс-служба Нацполиции

    КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Полиция Коростени начала уголовное производство против матери, которая сломала нос своему двухлетнему сыну. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пресс-службе ГУ НП Житомирской области.

    Артем Никифоров
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    Отмечается, что происшествие случилось еще 21 октября, но лишь сейчас предалось огласке. Правоохранители выяснили, что мать побила своего ребенка, когда вернулась домой после хозяйственных работ, "а он вредничал".

    В следствии избиения, врачи обнаружили у ребенка прелом носа, сотрясение головного мозга гематомы и синяки.

    По данному факту начато уголовное производство предусмотренное ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит большой штраф или исправительные работы. Также рассматривается вопрос о пребывании ребенка в семье.

    Несколько дней назад в Херсонской области отец убил ребенка, избивая мать.

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