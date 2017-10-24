Правоохранители избили журналиста при "зачистке" суда в Киеве

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КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Журналист "Громадского ТВ" Дмитрий Реплянчук заявляет, что при "зачистке" от радикалов зала Святошинского суда Киева его избили сотрудники полиции.

Реплянчук заявил, что правоохранители положили его на землю и "били ногами и руками, пытались заломить". При этом он заявлял, что является представителем СМИ и показывал удостоверение. Все эти действия записывались на камеру, которую, по словам Реплянчука, правоохранители разбили.

"Они били по камере, повалили и били ногами. Пытались ударить по голове", — приводит сайт "Громадского ТВ" слова Реплянчука.

Сообщается, что затем представитель патрульной полиции помог журналисту подняться и вывел его из здания суда.