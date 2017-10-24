наверх
24.10.201712:29
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Правоохранители избили журналиста при "зачистке" суда в Киеве

    Тема:

    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН (24)

    (обновлено: )7920
    Как сообщается, журналиста положили на землю и "били ногами и руками, пытались заломить". При этом он заявил, что является представителем СМИ и показывал удостоверение.
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    facebook.com/kutiepov

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Журналист "Громадского ТВ" Дмитрий Реплянчук заявляет, что при "зачистке" от радикалов зала Святошинского суда Киева его избили сотрудники полиции.

    Реплянчук заявил, что правоохранители положили его на землю и "били ногами и руками, пытались заломить". При этом он заявлял, что является представителем СМИ и показывал удостоверение. Все эти действия записывались на камеру, которую, по словам Реплянчука, правоохранители разбили.

    "Они били по камере, повалили и били ногами. Пытались ударить по голове", — приводит сайт "Громадского ТВ" слова Реплянчука.

    Сообщается, что затем представитель патрульной полиции помог журналисту подняться и вывел его из здания суда.

     

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Погром в Святошинском райсуде Киева
      Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
      На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек
      Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
      Тарас Чорновил. Архивное фото
      Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
      Протесты в Каталонии
      Евросепаратизм: Каталония, Венето, Ломбардия. Кто дальше?