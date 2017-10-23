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    Нардеп Соболев под Радой избил киборга, защищавшего Донецкий аэропорт

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    Соболев избил киборга
    Скриншот видео

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Народный депутат от "Самопомич" Егор Соболев подрался с участником протестов под Радой, который воевал под Донецком, защищая аэропорт.

    Об конфликте сообщил волонтер Мирослав Олешко на своей странице в Facebook.

    "Егор Соболев избил человека, который так же митинговал под верховной Радой. Избивать начал на словах, когда мужчина сказал: "Я провокатор?! Я в аэропорту воевал! Оказывается, палатки можно заносить только своим", — написал Олешко.

    Мирослав Олешко
    Пост Мирослава Олешко

    Видео драки можно посмотреть здесь. Содержит нецензурную лексику.

    Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

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