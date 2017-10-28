Ветераны АТО на Прикарпатье заставляли голого подростка петь гимн - СМИ

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. В городе Коломыя Ивано-Франковской области компания мужчин вывезли 14-летнего парня в багажнике авто в лес, раздели его до носков, заставляли петь Гимн Украины, а на спине попытались вырезать ножом слово "Украина". Голый подросток добрался домой в Коломыю и рассказал об издевательствах матери, сообщает ТСН.

Полиция начала расследование и уже имеет подозреваемых – их минимум семеро. Официально фамилий не называют, но в Коломые люди говорят, что это ветераны АТО и работники муниципальной инспекции, руководитель которой уволился через несколько дней после инцидента. Вскоре пострадавшие, среди которых, кроме парня, была избитая женщина, отказались сотрудничать со следствием.

"Просят не расследовать данное дело, потому что они не имеют претензий. Психологического воздействия нет, никто никого не боится. Скорее всего, финансовая помощь", — считает руководитель местного отдела полиции Остап Билейчук.

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Мать похищенного подростка с журналистами общаться не захотела, в квартире избитой женщины никто не открывает дверь.

"Соседи удивили собственной версией событий – мол, были свидетелями того, что АТОшников спровоцировали. Все началось с электрощитовой жилой многоэтажки – в одной из квартир пропал свет. Председатель ОСМД вызвал электрика, когда тот пришел, то увидел, что электрощитовую один из жильцов превратил в собственную кладовую и хранил там вещи. Вскоре появился и сам хозяин, который набросился на электрика с кулаками, досталось и его помощнику", — говорится в сюжете.

Скриншот ТСН На спине подростка пытались вырезать слово "Украина"

Очевидцы на условиях анонимности утверждают, что эта семья держит в страхе весь дом. Между тем журналистам показали видео инцидента, снятое на телефон. Рядом с мужчиной, который набросился на электрика, был его сын-подросток – в тактических перчатках. Он прибежал на подмогу отцу вместе с друзьями. Среди них и юноша, которого впоследствии АТОшники вывезут в лес.

"Эти малолетки прибежали с битами. Кричат: мы весь район держим", — утверждает очевидец. Именно в это время во дворе появились АТОшники, которые живут в этом же доме, и пытались словесно успокоить нападавших.

"Если бы не он, я не знаю, чем бы это для меня закончилось. Ребра до сих пор чувствуют эти удары", — признается помощник электрика.

Очевидцы говорят, что сосед с подростками оскорбляли АТОшников. Вероятно, именно поэтому мужчины решили продолжить "воспитательный процесс", собрали подкрепление и ворвались в квартиру, избили супругов, а одного из подростков вывезли в лес.

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"Почему так далеко зашло их наказание, объяснить они не захотели. Если вину мужчин докажут, за похищение и хулиганство им грозит до 5 лет лишения свободы, однако жители дома своих соседей-ветеранов АТО собираются защищать", — отмечается в сюжете.

Ранее сообщалось, что народного депутата от "Самопомочи" Егора Соболева могут лишить неприкосновенности за избиение под Верховной Радой ветерана АТО, защищавшего донецкий аэропорт.